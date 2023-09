Napoli - Kvaratskhelia, l'agente rassicura sul rinnovo: "Pronti a trattare"

Il rapporto tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia sembra essere destinato a durare ancora a lungo. Mamuka Jugeli, agente del calciatore, si è pronunciato sul futuro dell'attaccante georgiano: per il rinnovo di contratto non c'è fretta, i club alla finestra possono aspettare.

Khvicha Kvaratskhelia, dopo una sola stagione al Napoli, si è guadagnato l'amore dei tifosi azzurri. Le ottime prestazioni hanno alimentato non pochi rumors di calciomercato: di un ipotetico trasferimento e delle possibilità di rinnovo ha avuto modo di parlare il suo agente, rassicurando i tifosi partenopei.

Napoli, l'agente di Kvaratskhelia rivela: "Non discutiamo il rinnovo"

Khvicha Kvaratskhelia doveva essere una scommessa per il futuro, ma sono bastate poche partite alla dirigenza del Napoli per rendersi conto di aver messo a segno un vero e proprio colpo. Arrivato all'ombra del Vesuvio dalla Dinamo Batumi per poco più di 13 milioni di euro, l'esterno georgiano ha conquistato la piazza a suon di gol e assist. Il classe 2001 ha chiuso la scorsa stagione con 43 presenze, condite da 14 reti e 17 assist. Non potevano chiedere di meglio i tifosi del Napoli, trascinati da Kvaratskhelia e compagni verso la conquista del terzo scudetto. I tifosi azzurri sperano di poter contare sul fuoriclasse per l'attuale stagione di Serie A; sul futuro si è espresso, senza troppi giri di parole, il suo procuratore: Mamuka Jugeli. "Col Napoli c'è un rapporto fantastico, non discutiamo il rinnovo perchè siamo contenti di quello che abbiamo".

Rinnovo Kvaratskhelia, l'agente passa la palla al presidente De Laurentiis per il rinnovo

Considerando quanto dichiarato dall'agente di Kvaratskhelia, i tifosi del Napoli possono dormire sonni tranquilli almeno per il prossimo futuro. Il procuratore dell'esterno georgiano ha avuto modo di ringraziare anche il presidente Aurelio De Laurentiis, sottolineando come il loro rapporto non abbia mai subito frizioni degne di nota. "Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, siamo pronti alla trattativa, ma ora siamo contenti di tutto". L'agente di Kvaratskhelia ha poi concluso il discorso sul futuro del georgiano rimandando eventuali valutazioni sul presunto interesse di Barcellona e Real Madrid.