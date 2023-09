Il calendario di settembre del ciclismo parla italiano: tutte le corse in programma

Calendario settembre ciclismo non è soltanto Vuelta ma parla tantissimo l'italiano grazie alle tante corse presenti sul nostro territorio. Appuntamenti storici con classiche piene di fascino e spettacolo e nuove corse avvincenti. Andiamo a vedere l'elenco delle gare in Italia

Il calendario di settembre del ciclismo riporta in Italia il meglio delle competizioni internazionali. Tanti appuntamenti per tutti gli appassionati delle due ruote a pedale che occuperanno le date del calendario UCI. Un percorso di avvicinamento sempre in crescendo per quello che è l'appuntamento clou dell'autunno ciclistico: il Giro di Lombardia. La "classica delle foglie morte" è infatti l'obiettivo di molti corridori del gruppo e ultimo ostacolo prima del breve ma meritato riposo di fine stagione.

Un calendario di settembre in cui il ciclismo occupa un ruolo fondamentale e di primo piano nello sport del nostro paese. Andiamo a vedere nel dettaglio quali e quante gare si disputeranno in Italia in questo mese.

Calendario settembre ciclismo: il meglio in Italia

DATA CORSA CAT. 13/09 Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini 1.1 14/09 GP Città di Peccioli - Coppa Sabatini 1.Pro 16/09 Memorial Marco Pantani 1.1 17/09 Trofeo Matteotti 1.1 22-24/09 Adriatica Ionica Race 2.1 26/09 Ruota d'Oro - Festa del perdono 1.2U 28/09 Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 1.1 30/09 Giro dell'Emilia 1.Pro

Calendario ricchissimo di competizione alle quale hanno già dato la loro adesione moltissime squadre appartenenti al World Tour. La presenza di questi campioni sulle strade d'Italia rende gli appuntamenti spettacolari e pieni di competitività. Molto atteso Tadej Pogacar che presenzierà alcune di queste corse partecipando certamente al Giro dell'Emilia. Vuole la rivincita dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle dello spagnolo Mas, attualmente impegnato sul percorso della Vuelta 2023.

Molto attesi anche i nostri migliori corridori con Ulissi, Rota, Pozzovivo, Trentin, Bettiol e Fortunato a fare da traino a tutto il movimento ciclistico italiano.