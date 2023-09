Calciomercato, Balotelli lascia il Sion: ufficiale il ritorno nella sua vecchia squadra

Dopo un'esperienza non indimenticabile con il Sion culminata con la retrocessione del club nella seconda serie, Mario Balotelli ha rescisso il proprio contratto con la società svizzera per ritornare in una sua vecchia squadra che lo ha fortemente voluto sin dal suo svincolo.

Mario Balotelli era recentemente tornato a far parlare di sé: dopo di un'annata difficile tra le file del Sion chiusa con la retrocessione in seconda serie, era diventata evidente la volontà da parte di entrambe le parti di giungere ad una separazione. È così arrivata la rescissione con il club svizzero al termine di una stagione conclusa con 6 gol in 18 partite, bottino che non ha certamente ripagato l'investimento fatto la scorsa estate da parte della dirigenza della squadra elvetica. Per Balotelli, oltre ad un rendimento non impeccabile, anche le questioni extra-campo sono hanno giocato un ruolo cruciale.

Il ritorno al passato

In attesa dell'ufficialità della rescissione contrattuale, Balotelli ha trascorso l'inizio di questa stagione allenandosi individualmente. Una volta arrivato lo svincolo, l'Adana Demirspor si è fatto subito avanti per riportare l'attaccante bresciano nella squadra con cui ha sognato il ritorno in nazionale. In Super Lig infatti, nella stagione 2021-22, il suo score personale con la squadra turca recitava 18 gol e 4 assist, cifre che avevano spinto l'ormai ex c.t. dell'Italia e suo ex allenatore ai tempi del Manchester City Roberto Mancini a considerare una sua convocazione dopo svariati anni di assenza dalla nazionale. Con l'ufficialità della firma avvenuta in giornata, la squadra di Patrick Kluivert completa così il reparto offensivo.