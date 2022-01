Mancini incredibile: Mario Balotelli in Nazionale

Da settimane non si fa altro che parlare del giocatore che dovrà guidare la Nazionale di Roberto Mancini ai Mondiali in Qatar. La formazione campione d’Europa non è riuscita a strappare il ticket per la qualificazione diretta, ecco perché dovrà passare dai play-off. Fino a questo momento si è parlato della possibile convocazione di Joao Pedro, attaccante del Cagliari, che sta guidando i rossoblù verso la salvezza. Un nome in forte ascesa che in queste ore è stato superato da un altro, ovvero quello di Mario Balotelli. Il CT azzurro avrebbe deciso infatti di portare SuperMario per lo stage in programma durante la sosta di campionato del 26-28 gennaio.

Ultima chance per Mario Balotelli?

Una notizia che era ormai nell’aria, visto che l’attaccante con la maglia dell’Adana Demirspor, guidata da Montella, sta facendo molto bene. L’ex Inter e Milan ha segnato 8 gol in 20 presenze, buoni numeri, sintomo di un ritorno del bomber. Ora in questi tre giorni a sua disposizione dovrà convincere Mancini che l’attaccante che sta cercando è proprio lui. Bisogna però dire che l’ex tecnico che lo ha lanciato non ha mai chiuso la porta a SuperMario. “La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi” aveva detto il CT a inizio mese.

I sogni si esaudiscono sempre e quello dell’attaccante bresciano sta per diventare realtà. Mario ha 31 anni e la sua ultima gara in azzurro risale al 7 settembre del 2018. Ora dovrà dare il massimo per convincere Mancini di essere il bomber che tutti noi abbiamo ammirato nel corso della sua carriera. Questa potrebbe essere l’ultima chance per dimostrare chi è SuperMario, l’ultima grande occasione in una rassegna mondiale. Vediamo come andrà a finire lo stage di fine gennaio, ma l’impressione è che vedremo Balotelli come trascinatore dell’attacco Azzurro.