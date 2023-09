Calciomercato Foggia, Cudini aspetta rinforzi. Il punto sul mercato dei rossoneri

Il calciomercato del Foggia ha risentito e non poco dei ritardi con cui la società pugliese ha fatto partire la nuova stagione. Tutto legato al ricorso per la possibile ammissione al campionato di Serie B. Ma la sentenza su Lecco e Brescia ha fatto tramontare ogni speranza e ha lasciato con tanta amarezza tutta la piazza

Calciomercato Foggia. Gli ultimi colpi in arrivo per mister Cudini sono stati messi a segno in queste ore. L'arrivo di Franco Vezzoni italo-argentino scuola Inter, va a completare il reparto degli esterni. Il ventunenne lo scorso anno era in prestito alla Pro Patria dove ha mostrato le sue qualità.

Nella giornata di ieri erano arrivati in Puglia altri due elementi di sicuro spessore. Dall'Avellino l'attaccante Mamadou Tounkara, senegalese con passaporto spagnolo di ventisette anni. Mentre dal Novara è stato ufficializzato a titolo definitivo con un operazione gratuita il difensore ventisettenne Luigi Carillo. Tanti giovani e qualche giocatore più esperto per la categoria che saranno a disposizione di mister Cudini. Il Foggia cerca l'ennesima stagione da protagonista in categoria affrontata però con tantissime difficoltà organizzative e strutturali.

Calciomercato Foggia: il riepilogo di acquisti e cessioni

ACQUISTI:

Mamadou Tankara attaccante Avellino gratis Manuel Marzupio difensore Pro Sesto gratis Emanuele Salinas difensore FeralpiSalò gratis Tommaso Cucchietti portiere Lucchese gratis Luca Di Modugno difensore Brindisi gratis Gianmarco Antonacci centrocampista Nardò gratis Luigi Carillo difensore Novara gratis Franco Vezzoni centrocampista Pro Patria gratis Jacopo Martini centrocampista Inter prestito Mattia Fiorini centrocampista Fiorentina prestito Andrea Marino centrocampista Lazio prestito Alessio Rossi centrocampista Empoli prestito Riccardo Tonin attaccante Monterosi fine prestito Tomislav Papazov difensore Badalona (Spa) fine prestito Gabriele Mininno centrocampista Gavorrano fine prestito

CESSIONI:

Davide Petermann centrocampista Virtus Entella 70mila Euro Christian Rutjens difensore Chindia (Rom) gratis Dardan Vuthai attaccante Crotone gratis Davide Di Pasquale difensore Arezzo gratis Alessandro Malomo difensore Triestina gratis Toni Markic difensore Siracusa gratis Pablo Vitali centrocampista svincolato Matteo Raccichini portiere svincolato Roberto Ogunseye attaccante Modena fine prestito Filippo Costa difensore Napoli fine prestito Daniel Leo difensore Juventus Next Gen fine prestito Daniele Iacoponi centrocampista Parma fine prestito Bjarki Bjarkason centrocampista Venezia fine prestito Ivan Kontek difensore Cesena fine prestito

Il Foggia sarà impegnato nella prima gara del campionato di Serie C questo fine settimana. Ecco le probabili formazioni di Taranto-Foggia. Subito una sfida delicata e molto sentita da tutte e due le tifoserie, tra due squadre che saranno certamente protagoniste di questa stagione.