Calciomercato Torino: la novità su Pereyra, ecco la scelta

Uno dei calciatori che il Torino ha seguito nell'ultima sessione di calciomercato è Roberto Pereyra, anche se l'accordo non è poi stato trovato. Il trequartista argentino non ha trovato ancora nessuna squadra ed è al momento senza squadra ma le possibilità che possa accasarsi nel club granata sono al momento nulle.

Uno dei calciatori che il Torino ha seguito nell'ultima sessione di calciomercato è Roberto Pereyra, anche se l'accordo non è poi stato trovato. Il trequartista argentino non ha trovato ancora nessuna squadra ed è al momento senza squadra ma le possibilità che possa accasarsi nel club granata sono al momento nulle. Ma il Torino ha preso una decisione forte non solo sul giocatore, eccola di seguito.

La decisione del Torino su Pereyra

Il Torino non farà un altro tentativo per Pereyra, né per nessun altro calciatore svincolato: la squadra di Ivan Juric rimarrà così almeno fino al mercato di gennaio. E' questa la decisione presa dalla società in accordo con il mister granata. La squadra con l'acquisto di Zapata ha acquistato pericolosità in zona offensiva che mancava da tanto tempo. Sicuramente il suo arrivo e la gestione di tanti giocatori offensivi dalla trequarti in avanti ha placato prima e poi definitivamente mollato la presa su Pereyra che non arriverà, come riporta calciomercato.com.