Calciomercato Torino: top player a rischio per gennaio, 2 big su di lui. Occorre blindarlo

Il Torino sta cercando di amalgamare meglio possibile tutti i nuovi arrivi, ma già si parla di nuove società che orbitano intorno soprattutto a un big della squadra. Gioielli di proprietà, sì. Ma soprattutto gioielli da blindare appunto. E’ ancora nell’aria il “gong” che ha decretato la fine della sessione del calciomercato estivo. Questo non significa, però, che i lavori del calciomercato siano finiti.

Il big del Torino da blindare

Tonny Sanabria è il big che è stato "puntato" per il calciomercato di gennaio e per questo va blindato dal Torino. Sanabria è entrato nei discorsi tra Torino e Milan nelle ultime ore di mercato: dopo la brillante stagione condita dal record personale di gol, l’attaccante paraguayano non è è passato del tutto inosservato. Prima la Lazio e poi il Milan ci hanno fatto su più di un pensierino. Per questo motivo, con l’entourage del calciatore nei giorni scorsi, sono stati avviati i discorsi per quel che riguarda il prolungamento e l’adeguamento del contratto in essere. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2024: è corsa contro il tempo affinché Sanabria non vada a scadenza di contratto, liberandosi a zero come era accaduto con Belotti. La società pensa a blindarlo fino al 2027 con un adeguamento dello stipendio, come riporta torinocronaca.it.