Torino, le parole di Juric dopo la vittoria: "Tecnicamente da rivedere, umanamente da..."

Il Torino riesce a vincere la gara contro il Genoa quando ormai sembrava che il segno X non si schiodasse. E invece è arrivato il gol vittoria qualche minuto oltre il 90esimo. E’ la classica partita da bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quella che ha rappresentato la prima vittoria del Torino in questo campionato. Un successo cercato e voluto, che davanti ai propri tifosi non arrivava addirittura dallo scorso 6 marzo e che permette finalmente ai ragazzi di Ivan Juric di sbloccarsi. Anche perché la sua squadra aveva molto da farsi perdonare, come aveva dichiarato lo stesso allenatore alla vigilia.

Le parole di Juric

Alle cose positive, però, poi ci sono gli aspetti negativi del Torino: fino alla magia di Radonjic e fino al terzultimo minuto di partita, la sua squadra non aveva creato praticamente nulla, esattamente come contro Milan e Cagliari. Juric in conferenza stampa onestamente e correttamente lo sottolinea, ecco le sue parole riportate da torinogranata.it: "La mia squadra si merita un 10 dal punto di vista umano, è sempre stata sul pezzo e concentrata. Radonjic a volte penso che mi prenda per i c..o, alla fine gli voglio bene e mi auguro me ne voglia anche lui, ma adesso spero che trovi la giusta continuità perché è un giocatore che può decidere le partite da solo. Zapata è arrivato con il sorriso e ci darà una mano, Buongiorno è rimasto con il cuore".