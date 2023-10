Calciomercato Juventus centrocampo: ci pensa Allegri a risolvere l'emergenza. Promosso un giovane

Il calciomercato della Juventus è più che mai attivo per risolvere le problematiche legate alla crisi numerica del centrocampo. Le ultime vicende Pogba e Fagioli hanno costretto il mister livornese all'ennesima "allegrata". Promosso un giovanissimo dalla next generation

CALCIOMERCATO JUVENTUS CENTROCAMPO. Sono già alcune stagione che il reparto di mediana della Juventus non convince nonostante alcuni investimenti che poi non hanno portato gli effetti sperati. Si ricordino tra tutte le operazioni Ramsey (più tempo ai box che in campo), Arthur (evanescente a Torino, protagonista oggi alla Fiorentina) ma anche il primo Rabiot che poi ha invece invertito rotta tanto da essere in aria di nuovo rinnovo contrattuale.

Come se non bastasse la difficoltà a trovare degni sostituti di Pirlo, Marchisio, Vidal, Pjanic e Khedira ci si è messa anche la sorte. Cattiva si ma spesso non proprio casuale. Prima la leggerezza di Pogba in fatto di doping che costerà al francese la squalifica e il conseguente addio dopo una stagione e mezza di niente assoluto. Poi l'affare Fagioli e calcioscommesse. Decisamente più complesso e anche affrontato in maniera differente. Ad oggi comunque il pacchetto centrale della Juventus è composto da Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti e Nicolussi Caviglia. Poco per chi vuol tornare in Champions e magari farlo con lo scudetto cucito sul petto.

Calciomercato Juventus centrocampo: Allegri promuove un giovanissimo

Come spesso è accaduto in queste stagione a risolvere il problemi della vecchia signora ci penserà Massimiliano Allegri. Dopo aver attinto già nella scorsa stagione a mani piene dalla Next Generation anche quest'anno il tecnico livornese pensa a questa soluzione per addolcire le assenze e risolvere i problemi di calciomercato della Juventus a centrocampo. Dopo Fagioli, Miretti, Soulé, Illing Junior, Barrenechea e Barbieri toccherà a Joseph Nonge Boende fare il grande salto dalla Serie C alla massima categoria calcistica italiana.

Il giovane centrocampista classe 2005 è arrivato alla Juventus nel 2021 dall'Anderlecht e dopo un percorso con la Primavera ha esordito in Next Generation la scorsa stagione. Quest'anno è stato fino ad ora un titolare della squadra condotta da Brambilla con cui ha disputato 6 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto un assist e un gol. Giocatore forte fisicamente (1,84 x 80 chilogrammi) e ben dotato tecnicamente fa del gioco energico e della capacità d'inserimento le sue armi migliori. Vediamo se mister Allegri saprà consegnare alla società l'ennesimo giovane da lanciare in pianta stabile in prima squadra.

Ecco chi è Joseph Nonge Boende, l'ultimo pupillo di Allegri