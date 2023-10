Calciomercato Juventus, clamoroso Chiesa! Il rinnovo nasconde un patto con la società

Spunta una nuova spina per il calciomercato della Juventus legata al rinnovo contrattuale di Federico Chiesa. L'operazione che vede impegnate la società e l'entourage del calciatore potrebbe essere in realtà un patto che il calciatore vorrebbe sottoscrivere con il suo attuale club

Il Calciomercato della Juventus ruota attorno anche a Federico Chiesa. L'attaccante bianconero sembra aver trovato in questa stagione una collocazione tattica che lo porta spesso ad essere decisivo. Massimiliamo Allegri ha pronosticato per lui non meno di 15 reti in campionato e Chiesa sembra essere sulla strada giusta per rispettare quanto predetto dal tecnico livornese.

Ecco perché la società bianconera nella figura del suo Football Director Cristiano Giuntoli sembra orientata a voler prolungare il contratto del calciatore in scadenza al 30 giugno 2025. Anche questa operazione rientra all'interno di tutta una serie di adeguamenti contrattuali che è iniziata con Federico Gatti. Si proseguirà con Locatelli, Szczesny, Rugani, Rabiot (capitano col Milan per la prima volta) fino ad arrivare anche all'ex giocatore della Fiorentina. Sembra però che l'entourage di Chiesa, rappresentato da Ramadani, voglia inserire all'interno del nuovo accordo una sorta di patto tra le parti relativo all'eventuale partenza da Torino del giocatore.

Calciomercato Juventus Chiesa rinnova ma a una condizione

Si sta quindi trattando il rinnovo di Federico Chiesa che dovrebbe semplicemente allungare di una stagione la durata dell'accordo che lo lega alla Juventus. Sarebbero inserite delle clausole che lascerebbero invariata la parte fissa dell'ingaggio (5 milioni netti a stagione). Il calciatore però potrebbe incassare qualcosa in più al raggiungimento di precisi obiettivi sportivi.

Secondo le fonti di calciomercato de Il Bianconero la Juventus e Chiesa prolungherebbero il loro accordo fino a fine 2026. Si sta però trattando un accordo -più verbale che altro- che permetterebbe alla società di tutelarsi da un'eventuale partenza a parametro zero del giocatore. In cambio la Juventus si impegnerebbe a non fare ostruzione in sede di trattativa qualora il giocatore decidesse di trasferirsi ad una big europea. Non mancherebbero le pretendenti con il Liverpool in pole position ma anche con Real Madrid e Manchester United alla finestra.