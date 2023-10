Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un centrocampista

Il calciomercato della Juventus si muove a centrocampo, i bianconeri devono sostituire Pogba e Fagioli e così scandagliano il mercato per trovare l'uomo giusto da regalare ad Allegri, tanti i nomi sulla lista di Giuntoli compreso un vecchio pallino dei piemontesi.

E' caccia grossa ad un centrocampista per il calciomercato di gennaio della Juventus. Giuntoli deve far fronte alle assenze di Pogba e Fagioli, alle prese con guai extra calcio, in un reparto che già mancava di qualità fin da inizio stagione. Secondo le ultime indiscrezioni nella lista dei dirigenti bianconeri ci sarebbe anche Rodrigo De Paul, già corteggiato in passato.

Calciomercato Juventus, occhi su De Paul

L'argentino campione del mondo in carica non è titolare nell'Atletico Madrid di Simeone, ha giocato solo cinque volte in stagione anche a causa di un infortunio e potrebbe lasciare la Spagna. La scelta dei colchoneros fu fatta un paio di stagioni fa proprio a discapito della Juventus che però ora potrebbe tornare alla carica anche perché gli spagnoli starebbero già pensando al sostituto: l'ex Napoli Fabian Ruiz.

Se lo spagnolo dovesse raggiungere Simeone a gennaio, De Paul sarebbe di troppo e per la Juve sarebbe l'uomo giusto. L'argentino infatti è la mezzala capace di prendere per mano la squadra, sa giocare a tutto campo e ha parecchi gol nelle gambe. Insomma quello che sta cercando Allegri.

Gli altri obiettivi per il centrocampo

De Paul è solo l'ultimo nome accostato alla Juventus, in lizza per un posto in bianconero c'è sempre Hojgbjerg, il favorito perché il Tottenham potrebbe cederlo in prestito, ma anche Thuram per cui Giungoli potrebbe offrire Iling Junior in modo da far scendere il prezzo. Da monitorare la situazione Tielemans con il belga che sarebbe ai ferri corti con Emery e potrebbe anche lasciare l'Aston Villa durante la prossima sessione di calciomercato.