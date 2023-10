Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra il nome nuovo per il centrocampo

E' il centrocampo il settore da migliorare della Juentus, gli uomini mercato lo sanno e dopo i vari Thuram e Samardzic avrebbero individuato in Inghilterra un altro nome molto importante per dare più qualità alla squadra di Allegri nel settore nevralgico

E' caccia grossa a un centrocampista di qualità in casa Juventus. Hojbjerg è forse il candidato numero uno, sulla lista di Giuntoli ci sono anche Thuram e Samardzic dell'Udinese, ma non solo. In Inghilterra alcuni rumors parlano dell'interessamento dei bianconeri per un vecchio pallino del club torinese: Youri Tielemans.

Calciomercato Juventus, è Tielemans il nome nuovo per il centrocampo

Il belga era già stato sondato dalla Vecchia Signora alcuni mesi fa quando il suo contratto era in scadenza con il Leicester, primo club a portarlo in Premier League dopo essere esploso nel suo Paese, il Belgio. Tielemans ha però scelto l'Aston Villa, rimanendo oltremanica per provare a fare l'ennesimo salto di qualità. Con Emery però non tutto starebbe andando per il meglio, il centrocampista infatti deve lottare per il posto in squadra in un club che da quando è arrivato l'allenatore spagnolo sta cercando di inserirsi ai piani altissimi della Premier League.

Una situazione che secondo alcuni siti inglesi non piacerebbe più di tanto a Tielemans, un leggero malcontento che potrebbe riavvicinarlo alla Juventus. Il belga è un giocatore che farebbe davvero al caso di Allegri, può giocare regista ma anche mezzala, ha grande qualità, visione di gioco e sa gestire i ritmi della manovra, insomma sembra avere tutto quello che la Juventus sta cercando per il suo centrocampo.