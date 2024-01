Napoli su Traorè: martedì l'arrivo in Italia e le prime visite mediche

Per il Napoli di Mazzarri questo è il secondo colpo di mercato dopo Pasquale Mazzocchi. Hamed Junior Traorè è finalmente pronto ad essere accolto dal club azzurro. Per lui una vera occasione per tornare in Italia, dopo aver vestito la maglia di Empoli e Sassuolo. Inoltre, continuano per il Napoli le ricerche di un nuovo difensore.

Calciomercato Napoli su Traorè, il giocatore classe 2000 nella giornata di martedì sarà pronto a sostenere le prime visite mediche a Roma a Villa Stuart antecedenti all'entrata nel club azzurro. Per gli azzurri di Mazzarri questo è il secondo colpo di mercato dopo Mazzocchi, giunto dalla Salernitana. Il centrocampista ivoriano è atteso martedì in Italia, ricordiamo che per lui sarà un ritorno nel campionato italiano: ha già vestito infatti le maglia di Empoli e Sassuolo. Ricordiamo che, in caso di mancato riscatto del centrocampista, per il Napoli il prestito diventerà oneroso.

Calciomercato Napoli su Traorè: una occasione per l'ivoriano

Il Napoli può definirsi pronto ad accogliere l'ivoriano Hamed Junior Traorè. L'accordo raggiunto tra gli azzurri e il Bournemouth prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Una vera e propria occasione per l'ivoriano per tornare in vetta. Il Napoli rappresenta una rivalsa dopo la spiacevole avventura al Bournemouth, tra infortuni e la malaria contratta a dicembre a seguito del viaggio in Africa.

Ricerca del prossimo difensore

Continuano le ricerche di mercato per un difensore, dopo il secondo colpo di mercato invernale. Rimangono in lista Nehuen Perez dell'Udinese, Theate del Rennes e Brassier del Brest. Per il centrocampo sta perdendo quota Samardzic, restano invece i nomi di Mangala del Nottingham Forest e di Barak della Fiorentina.