Mercato Orel Mangala, Napoli e Juventus testa a testa: ecco l'operazione del belga

Questo è il periodo delle occasioni e dei migliori affari. Una opportunità, quella del mediano Orel Mangala, da sfruttare a tutti i costi. Napoli e Juventus hanno le idee chiare, urge un rinforzo in campo. I dirigenti inglesi hanno iniziato a dare disponibilità per valutare un prestito con diritto di riscatto.

Orel Mangala ultime di mercato, Napoli e Juve non si danno pace. Il talento belga del Nottingham Forest risulta essere un nome decisamente sensibile per le due big, tanto che le trattative con il Napoli hanno già avuto inizio. Ma non è detta l'ultima, i bianconeri non vogliono farsi sfuggire una buona occasione. Questo è il periodo delle occasioni e dei migliori affari. Una opportunità, quella del mediano, da sfruttare a tutti i costi. Napoli e Juventus sono alla ricerca di rinforzi in campo, in aggiunta Mangala sembra essere curioso di iniziare una nuova avventura con una società importante. Il giovane, cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, sembra avere le idee ben chiare.

Orel Mangala ultime di mercato: ecco l'occasione

Orel Mangala continua a incuriosire Napoli e Juventus. Secondo quanto riportato su calciomercato.com, il centrocampista belga sembra far pressione al suo club per essere ceduto a gennaio, con condizioni favorevoli. A seguito di ciò, i dirigenti inglesi hanno iniziato a dare disponibilità per valutare un prestito con diritto di riscatto. Tra le due big di Serie A, il Napoli è quella più decisa sull'ex Amburgo e Stoccarda come secondo centrocampista , con l'obiettivo di chiudere presto l'intera operazione anticipando la Juventus. Non ci resta che attendere e scoprire chi avrà la meglio sul mediano che, ricordiamo, è dotato di un'ottima tecnica di base.