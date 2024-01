Calciomercato Torino: Lovato il nome giusto per la difesa, superato Kumbulla

Il Torino aveva bisogno di un difensore in ogni modo per rinforzare il reparto arretrato, anche dopo l'infortunio di Buongiorno. La trattativa con Kumbulla sembrava essere ben avviata ma spunta il nome di Lovato come rinforzo per la squadra allenata da Juric.

Il Torino in questa sessione di calciomercato invernale doveva assolutamente acquistare un difensore, specie dopo l'infortunio di Buongiorno. Lovato il nome in pole position, superato anche Kumbulla che sembrava molto vicion al Torino.

Lovato il nome per la difesa

In questo scorcio finale di calciomercato invernale uno degli obiettivi più concreti del Torino è Matteo Lovato, difensore centrale della Salernitana. Come riporta il sito toronews.net, oltre che al Torino interessa anche all'Udinese e i due club si contendono il giocatore. Il club granata necessità fortemente di un difensore centrale dopo il recente infortunio di Buongiorno. Intanto però il giocatore è stato regolarmente convocato per la sfida contro la Roma, ma bisognerà vedere se giocherà qualche minuto o se resterà in panchina. Lovato è un giocatore duttile in grado di potersi esprimere in tutti i ruoli della difesa, per questo apprezzato particolarmente da Juric. Da vedere se la società granata affonderà il colpo sul difensore della Salernitana o meno, di sicuro urge un difensore.