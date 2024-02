Calciomercato Torino: last minute arriveranno attaccante e difensore, i nomi...

Dopo l'arrivo di Lovato in casa Torino, continuano le trattative in entrata. Last minute arriveranno due giocatori, nomi già seguiti e che dovrebbero concretizzarsi a breve. Si tratta di un difensore e di un centravanti. Di seguito le trattative e le news.

Il Torino aveva bisogno in questo calciomercato invernale di rinforzare numericamente la propria rosa, soprattutto il reparto difensivo. Dopo l'arrivo di Lovato dalla Salernitana, sta per inserirsi nella rosa di Juric un nuovo giocatore difensivo. Vicino anche l'arrivo di una punta.

Masina e Okereke per il Torino

In questo ultimo giorno di calciomercato, il Torino vuole inserire in rosa un centravanti e un difensore. Come riporta il sito torinogranata.it, in arrivo David Okereke dalla Cremonese e Adam Masina dall'Udinese. Insieme a Lovato, sono loro tre i calciatori che segnano il mercato invernale del Torino. E se non fosse finita qui? Come sempre, la società granata lavora a fari spenti e se ci fosse l'occasione di inserire in rosa un rinforzo idoneo, non se la farebbe sfuggire. Intanto con due difensori di qualità in più nel motore e un sostegno ulteriore in attacco, la squadra di Juric sembra essere decisamente più completa e con diverse soluzioni nel motore, non proprio una cosa di poco conto.