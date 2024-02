Torino, il calciomercato ha lasciato un poker di acquisti e cessioni. Voto alto per i granata?

Il Torino ha concluso la sessione di calciomercato invernale con un poker di acquisti e un poker di cessioni. Servivano dei difensori e ne sono arrivati ben due, così come i giocatori offensivi. Ecco di seguito i nomi e le trattative appena concluse dai granata.

Gli acquisti e le cessioni granata

Il Torino in questo calciomercato invernale nelle ultime ore si è dato particolarmente da fare. Come riporta toronews.net, in entrata sono arrivati Lovato, Masina, Okereke e Kabic. A lasciare Torino, invece, Karamoh, Radonjic, Zima e Seck. Sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni, il calciomercato invernale del Torino sembra essere stato pensato nei minimi dettagli. Sicuramente un voto positivo per le operazioni della società granata, che ha sfruttato a dovere le occasioni che si sono presentate e soprattutto si è liberata di esuberi che "pesavano" sia tecnicamente che economicamente, uno su tutti il profilo di Radonjic, ormai in rottura con l'ambiente, ceduto al Maiorca.