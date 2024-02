Finito il calciomercato della Fiorentina: Italiano pronto a cambiare modulo

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, la Fiorentina ha terminato il proprio calciomercato, sia in entrata che in uscita. Proviamo, allora, a capire gli aggiustamenti a squadra e modulo che Vincenzo Italiano si prepara a mettere in campo per la sua Viola.

Non è stato un mercato invernale brillante quello della Fiorentina, se si pensa alle aspettative della piazza ed alla classifica viola ad inizio 2024.

Alla fine, sono arrivati solo Faraoni e Belotti (in prestito), in più dovrebbe essere reintegrato in rosa anche Gaetano Castrovilli, che è guarito dall’infortunio e verrà promosso Comuzzo come 4’ centrale difensivo. La Viola ha quindi un esterno offensivo ed un centrale difensivo in meno; una punta centrale, un terzino destro ed un centrocampista in più (Castrovilli).

Si va quindi verso un 4/3/1/2 o un albero di Natale 4/3/2/1 (il numero dei centrali difensivi non permetterà, tranne magari in alcuni match, il passaggio ad una difesa a 3).

Con Belotti, Nzola, Beltran, più Nico e Kouamé che possono giocare entrambi come seconde punte, il passaggio ai moduli indicati sopra diviene, invece, abbastanza probabile, da parte di Vincenzo Italiano.

Ecco, quindi, quella che potrebbe essere la formazione tipo della nuova Fiorentina. Terracciano in porta, difensori Dodò, Milenkovic (o Martinez Quarta), Ranieri e Biraghi o Parisi. Centrocampo con Bonaventura, Arthur e Duncan. Nico Gonzalez e Beltran dietro a Belotti. Ovviamente Bonaventura (così come Castrovilli) è impiegabile anche come trequartista, oltre che come mezzala.