Pedullà: "Bonaventura è juventino e voleva andare alla Juventus"

Le parole di Alfredo Pedullà su Jack Bonaventura alzano un altro polverone sull'esperto calciatore gigliato. Durante la trasmissione di Passione Fiorentina, il giornalista di calciomercato ha detto la sua sull'interesse bianconero, a quanto pare corrisposto dal ragazzo.

Non si placano le polemiche intorno a Giacomo Bonaventura che è passato, in poche settimane, da essere un leader incontrastato della Fiorentina (vicecapitano) e del suo spogliatoio, a calciatore in riserva e con la testa, forse, altrove.

Ma veniamo alle parole di Alfredo Pedullà in proposito.

Pedullà: "La famiglia di Bonaventura è juventina. Ha chiesto a Barone di andare via"

Dalla testata giornalistica Labaro Viola, riprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate da Alfredo Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina.

Partiamo proprio dal discorso su Bonaventura. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha dichiarato che il calciatore si è presentato alla Fiorentina dicendo di voler andare alla Juventus (una volta saputo dell'interesse bianconero). La confessione pare sia stata raccolta direttamente da Joe Barone. Il tutto sottolineato dal fatto che, secondo Pedullà, Bonaventura è juventino, così come la sua famiglia.

Confermata la trattativa per Gudmundsson (offerta massima raggiunta di 25-26 milioni, bonus compresi), mentre al momento di dare un giudizio globale sul mercato invernale della Viola, Pedullà lo ha valutato da 6 in pagella.