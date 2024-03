Calciomercato Torino: doppia conferma per il prossimo anno? Difensore e centrocampista

Torino che è immerso nella corsa, anzi nella rincorsa alla zona Europa. Sicuramente non sarà facile ma la squadra allenata da Juric ci vuole provare fino alla fine. Ecco invece due possibili rinnovi per il prossimo calciomercato, difensore e centrocampista.

Il Torino è alle prese con la rincorsa alla zona Europa, non proprio facile da raggiungere in questo momento della stagione, anche se la squadra di Juric sembra finalmente aver trovato la quadratura giusta. Per il prossimo anno la società granata pensa a due rinnovi importanti.

Doppio rinnovo in casa granata

Come riporta il sito calciomercato.com, il Torino vuole rinnovare due giocatori: Vlasic e Lovato. Nikola Vlasic è stato uno dei colpi più importanti del Torino la scorsa estate. Vlasic è anche uno dei giocatori più importanti del Torino, uno di quelli il cui cartellino ha il valore maggiore ma il suo futuro sarà ancora in granata. Urbano Cairo e Davide Vagnati non hanno intenzione di cederlo e lo stesso calciatore, che ha sempre dimostrato di trovarsi bene in granata, ha palesato la volontà di rimanere. Matteo Lovato è stato uno dei rinforzi del Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il difensore sè in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi. O almeno questo è quello che sperano in casa Torino. Grazie anche ad alcuni infortuni nel reparto difensivo, Lovato è riuscito a ritagliarsi subito uno spazio importante nella squadra granata, anche se il ritorno di Alessandro Buongiorno e quello di Adrien Tameze potrebbero costringerlo a qualche panchina in più nelle prossime settimane. Il Torino sta però pensavo di acquistare a titolo definitivo e la Salernitana, specie se retrocederà, non potrà opporre una forte resistenza.