Anche Montella partecipa al casting per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli

Anche Vincenzo Montella entra nell'elenco degli allenatori attenzionati dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. È La Gazzetta dello Sport a rivelarlo, anche se non si tratta di una vera e propria trattativa, ma soltanto di un'idea da capire se potrà essere sviluppata. I dettagli.

Mentre continua a sognare Antonio Conte ed a seguire Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis non trascura nemmeno la pista Vincenzo Montella per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli.

Questa almeno è la notizia delle ultime ore della Gazzetta dello Sport, che parla però di suggestione e non di trattativa vera e propria.

De Laurentiis e Montella: un rapporto che parte da lontano

Montella, attuale Commissario Tecnico della Turchia, ha portato la sua Nazionale ad un Campionato Europeo da prima classificata nel girone (per la prima volta nella sua storia); mentre in amichevole è andato a vincere in casa della Germania per 3-2. Una vittoria che non è passata inosservata al popolo turco, ma anche agli operatori di mercato.

Il patron del Napoli De Laurentiis già due volte dimostrò il proprio interesse per il tecnico napoletano. La prima volta quando allenava la Fiorentina (nella sua prima e fortunata parentesi gigliata) e, poi, qualche anno più tardi, ma in entrambi i casi il mister preferì declinare l’offerta.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, ora i rapporti si sarebbero rasserenati, per questo anche Montella parteciperebbe al casting per il ruolo di nuovo allenatore partenopeo.