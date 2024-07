Calciomercato Torino: novità clamorosa su Zapata, ecco cosa succederà...

Il Torino di Juric vince con il Monza la propria partita di campionato nel giorno prima di Pasqua e pensa di fatto già all'Empoli, per cercare di completare la rincorsa verso un piazzamento europeo. Ecco anche una novità riguardante il calciomercato granata.

Torino con la testa, le gambe e il cuore che è sempre concentrato insieme al proprio mister Juric alla rincorsa verso un piazzamento europeo. Non sarà facile raggiungere tale obiettivo, ma la squadra granata sembra aver intrapreso un cammino da "Champions League" nelle ultime giornate di campionato. Dopo l'ultima vittoria ottenuta contro il Monza, il Torino dovrà affrontare l'Empoli in trasferta nel prossimo turno, partita difficile ma ampiamente alla portata.

Zapata pronto al rinnovo con il Torino

Come riportato da SportMediaset, il Torino nella prossima stagione potrebbe partire fin da subito con un Duvan Zapata in più. E sarà proprio così poichè alla prima presenza di aprile, Duvan Zapata diventerà interamente dal Torino. Con ogni probabilità sarà proprio Empoli-Torino a dare l'ufficialità della permanenza del colombiano in granata, dopo che è arrivato durante l'estate scorsa. Tre milioni di prestito oneroso più sette per il riscatto, il valore totale dell'operazione è di 10 milioni. Per la felicità di tutto il popolo granata e la soddisfazione della società che in estate ha puntato su di lui in maniera importante.