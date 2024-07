Calciomercato Torino: Italiano in granata e Juric alla Fiorentina?

Campionato di Serie A che ancora deve concludersi e anche se sia la Fiorentina che il Torino non hanno grandi obiettivi da raggiungere devono concludere in maniera positiva la stagione in corso. Rumors di calciomercato parlano di un possibile scambio tra Torino e Fiorentina.

Il Torino nella prossima stagione difficilmente continuerà il rapporto con l’attuale mister Juric. Diversi i profili sondati per la panchina, spinta a sorpresa quello di Italiano, attualmente mister della Fiorentina che però a fine campionato non rinnoverà. Italiano sembrava destinato al Napoli, ma le cose non sembrano decollare e il Torino potrebbe inserirsi.

Juric verso la Fiorentina?

Come riportato dal sito torinogranata.it, il Torino che sembra ormai non poter contare più sull’attuale mister Juric, si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore. Palladino è stato il primo nome accostato ai granata, poi è stata la volta di Gilardino e in ultimo è spuntato il nome di Italiano. Sicuramente si tratta di un nome clamoroso e a sorpresa, che potrebbe arrivare al Torino per il post Juric. Italiano è un mister preparato che alla Fiorentina ha fatto e sta facendo molto bene, al Torino avrebbe carta bianca per poter migliorare le prestazioni di una squadra già plasmata dalla cura Juric, sicuramente positiva.