Torino: stagione finita per il centravanti di Juric?

Il Torino dopo la sconfitta contro l'Empoli potrebbe aver perso l'ultimo treno per agganciarsi definitivamente alla zona Europa. Ma mister Juric come al solito non molla la presa e persegue l'obiettivo. Potrebbe essere terminata causa infortunio la stagione di un giocatore granata.

Il Torino potrebbe aver perso un centravanti utile nelle rotazioni di Juric fino alla fine della stagione. Da valutare con certezza l'entità del suo infortunio e i tempi di recupero.

Pellegri, stagione finita?

Come riporta fantamaster.com, tegola in casa Torino in vista del rush finale della stagione. Si è infortunato Pietro Pellegri, centravanti alle prese con l’ennesimo e sfortunato problema fisico della propria carriera. L’attaccante classe 2001 non figurava nemmeno in panchina nella sfida dello scorso weekend contro l’Empoli, vittima di un risentimento muscolare. Adesso è stato reso noto l’esito degli esami strumentali e il verdetto recita una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro. I tempi di recupero non saranno brevi e la punta potrebbe aver terminato in anticipo la stagione. Pellegri è da sempre stato un prospetto di grande giocatore ma troppo spesso e troppo di continuo è stato penalizzato dagli infortuni muscolari. Juric spera di poterlo ancora avere a disposizione, ma le sensazioni che filtrano non sembrano essere positive.