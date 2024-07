Calciomercato Torino: dalla Premier due squadre su Bellanova, idea Simeone

Il Torino nel prossimo calciomercato estivo dovrà fronteggiare le offerte che arriveranno per Bellanova, soprattutto dalla Premier League. Intanto il Torino sonda il terreno per le prestazioni di Simeone del Napoli, ecco di seguito le trattativa possibili.

Il Torino si trova tra un finale di campionato da onorare e provare fino alla fine a cercare la (lontana) zona europea e le prime situazioni legate al calciomercato estivo. Una delle ultime notizie riguarda anche Juric, che potrebbe a sorpresa anche trovare un rinnovo con i granata.

Bellanova seguito da club della Premier

Come riportato dal sito calciomercato.com, Bellanova è uno degli oggetti del desiderio di tante squadre di Serie A ed estere. In Serie A è seguito dalle big, in Premier arriva l’interesse di Aston Villa e Manchester United. L'estate scorsa Urbano Cairo aveva acquistato Bellanova dal Cagliari per 7 milioni più 1 di bonus, ora il valore del cartellino è già triplicato e il Torino lo valuta tra i 20 e i 25 milioni. In Premier League di certo i soldi non mancano e in estate potrebbe arrivare l’offerta giusta. Il Torino vorrebbe invece inserire in rosa un nuovo centravanti e un profilo seguito è quello di Simeone del Napoli.