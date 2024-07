Calciomercato Torino: Pinamonti il sostituto di Sanabria, fissato il prezzo dal Sassuolo

Il Torino nel prossimo calciomercato proverà a prendere l'attuale centravanti del Sassuolo Andrea Pinamonti, che sta facendo bene in questa stagione nonostante la brutta annata del Sassuolo stesso. Sanabria sembra in partenza e proprio Pinamonti potrebbe sostituirlo.

Il Torino difficilmente potrà raggiungere la zona europea in questa stagione, ma tenterà ovviamente di farlo fino alla fine. Intanto in casa granata si pensa già a qualche acquisto per la prossima stagione, soprattutto in attacco.

Pinamonti obiettivo del Torino

Come riportato sul sito fantamaster.com, il Torino è alla ricerca di una punta per la prossima stagione vista la probabile partenza di Sanabria. Il Torino vorrebbe affiancare a Zapata l'attuale centravanti del Sassuolo Andrea Pinamonti, autore di 10 gol e un assist in questo campionato in corso. Stando alle ultime indiscrezioni, il club granata sarebbe intenzionato a fare sul serio per Pinamonti. Sarebbero già stati avviati i contatti con l’entourage del calciatore e con il Sassuolo. Al momento, la richiesta della società neroverde è sempre la stessa: per lasciarlo partire servirà un’offerta da almeno 20 milioni di euro. Di sicuro si tratta di una cifra non di poco conto, ma considerata la giovane età del giocatore e la sua possibile "esplosione" forse vale la pena provarci.