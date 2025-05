Torino, clamoroso nome per il post Juric! Soffiato al Napoli? E Palladino…

Il Torino nella prossima stagione potrebbe, anzi dovrebbe separarsi da mister Juric. La zona europea sembra ormai quasi inarrivabile e Juric stesso senza un piazzamento nelle Coppe aveva detto che non sarebbe rimasto. Ecco l'ultimo nome per la sua sostituzione.

Il Torino pensa già al mister della prossima stagione, visto e considerato che un piazzamento europeo difficilmente arriverà. Ecco di seguito l'ultimo nome nuovo per il post Juric.

Italiano nuovo obiettivo del Torino?

Come riportato da calciomercato.it, il Torino della prossima stagione potrebbe avere in panchina clamorosamente Vincenzo Italiano. Il mister attualmente della Fiorentina è tra le prime scelte del Napoli, che però aspetta una decisione definitiva di Antonio Conte, che ha preso tempo con Aurelio De Laurentiis, prima di affondare proprio con Italiano. Il Napoli però deve stare attento, perché rischia di essere battuto dal Torino: Urbano Cairo avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage di Italiano, individuato come possibile erede di Ivan Juric per la prossima stagione di Serie A. Raffaele Palladino? Rimane uno dei candidati per la panchina del Torino, anche se adesso probabilmente dovrà fare i conti con la trattativa che si aprirà per Italiano. Di sicuro l'attuale allenatore del Monza è un profilo che piace molto.