Torino: cinque nomi per il post Juric, da Gattuso a Vanoli, ecco il favorito

Il Torino pensa al nome del prossimo allenatore che andrà a sostituire l'uscente Juric. Sono ben cinque i nomi in lizza per la sostituzione dell'attuale tecnico granata. Si inserisce tra loro anche un nome nuovo che potrebbe a sorpresa spuntarla sugli altri.

Al Torino sta per terminare l'era Juric, a fine campionato i granata e il mister si diranno addio dopo tanti anni insieme. Sicuramente positive le stagioni trascorse e Torino che pian piano si sta avvicinando sempre di più alla zona Europa.

Cinque i nomi per la panchina del Torino

Come riportato da toronews.net, il Torino e Juric si diranno addio a fine stagione. Il prossimo allenatore granata potrebbe uscire da una lista di cinque nomi: Raffaele Palladino, Gennaro Gattuso, Paolo Vanoli, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Palladino è stato il primo nome accostato al Torino e ad oggi appare il favorito, poi è stata la volta di Gattuso e Vanoli, entrambi però appaiono al momento lontani. Per quanto riguarda gli ultimi nomi come quelli di Italiano e Sarri le possibilità ci sono, soprattutto per l'attuale mister della Fiorentina, in particolare se non dovesse vincere la Conference League. Sarri è l'ultimo nome in ordine cronologico ma forse anche il più suggestivo, uno scoglio importante però è dovuto dal suo ingaggio. Attualmente non è alla portata del Torino, vedremo se le parti si verranno incontro o se il favorito Palladino avrà la meglio sugli altri.