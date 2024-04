Torino: ecco quando torna Schuurs che piace al Napoli insieme a Ricci e Buongiorno

Il Torino sta già pensando al prossimo calciomercato estivo, non solo in entrata ma anche per fronteggiare le offerte che arriveranno per i suoi giocatori migliori. Uno di questi è Schuurs che tornerà dall'infortunio, ma rimarrà al Torino o cambierà maglia?

Il Torino sta per ritrovare uno dei grandi protagonisti della passata stagione: Peer Schuurs, autore di un grande campionato e un buon inizio di stagione prima del suo infortunio. Difensore che tornerà a disposizione a breve, ma la domanda che ora sorge spontanea riguarda il suo futuro, ancora al Torino o verso altri lidi?

Il Napoli su Schuurs

Come riportato su calciomercato.com, Peer Schuurs ha iniziato ad allenarsi con il pallone: una bella notizia per il difensore che lo scorso ottobre, nella gara di andata di campionato contro l'inter, aveva subito la lesione del legamento crociato del ginocchio. Il rientro di Schuurs è previsto per l'inizio della prossima stagione quando dovrebbe ancora vestire la maglia del Torino. Il suo futuro? Difficile che venga ceduto nel prossimo calciomercato estivo, vista la valutazione di 40 milioni fatta da Cairo per lui. Ma il Napoli è l'ultima delle tante pretendenti per il giocatore. Napoli che punta con forza e da tempo anche le prestazioni di Alessandro Buongiorno e di Samuele Ricci, ultimo nome sulla lista Napoli.