Giro d’Italia 2020, a Tortoreto vince Sagan. Almeida resta in maglia rosa

Il traguardo di Tortoreto decreta il ritorno al successo di Peter Sagan,il fuoriclasse slovacco che taglia per primo il traguardo di Tortoreto dopo aver fatto una tappa tutta all’attacco. Era dalla tappa del Tour de France 2019 con arrivo a Val Thorens (circa 400 giorni ) che il due volte campione del mondo Bora Hansgrohe non alzava le braccia al cielo. Dietro a Sagan, arriva in seconda posizione a 19 secondi Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e completa il podio Joao Almedia, che tiene saldamente maglia rosa mantenendo la leadership del Giro d’Italia.

Frazione da Lanciano a Tortoreto di 177 km con arrivo a Tortoreto che fanno selezione. Vanno in fuga in 11 tra cui Sagan e Ganna che regge finché più. Il gruppo si lancia all’inseguimento sotto la pioggia battente. Problemi per Pozzovivo che però dopo una lunga rimonta si riaccoda al gruppo maglia rosa. Pedro Bilbao della Bahrain Merida insieme al corridore della Movistar Davide Villella e tirano il gruppo che bracca i fuggitivi. Fora Jakob Fuglsang. Sagan resta l’unico fuggitivo e riesce a portare al termine una tappa tutta all’attacco. Almeida resta in maglia e guadagna inoltre qualche secondo di abbuono. Giornata nera per Jakob Fuglsang che arriva sul traguardo di Tortoreto con un minuto di ritardo sul gruppo maglia rosa

ORDINE D’ARRIVO Lanciano – Tortoreto 177 km

1 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 4:01:56

2 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:19

3 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:23

4 SWIFT Ben INEOS Grenadiers s.t

5 HINDLEY Jai Team Sunweb s.t

6 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe s.t

7 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe s.t

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb s.t

9 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling s.t

10 BILBAO Pello Bahrain – McLaren s.t

11 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers s.t

12 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo s.t

13 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren s.t

14 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step s.t

15 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 0:50

16 ZAKARIN Ilnur CCC Team s.t

17 PEDRERO Antonio Movistar Team s.t

18 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers s.t

19 DENZ Nico Team Sunweb 1:38

20 ULISSI Diego UAE-Team Emirates s.t

21 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team s.t



CLASSIFICA GENERALE

1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 39:38:05

2 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:34

3 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:57

5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:15

7 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:19

8 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:21

93 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:36

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:52

11 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 2:20

12 ZAKARIN Ilnur CCC Team 2:27

13 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:39

14 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:45

15 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:58

16 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 4:42

17 SAMITIER Sergio Movistar Team 5:25

18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5:32

19 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:13

20 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 6:21