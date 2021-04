Fabio Aru è pronto per la Freccia Vallone. Le dichiarazioni

Fabio Aru è pronto per la Freccia Vallone. La corsa è giunta all’edizione numero 85 e si correrà domani, mercoledì 21 aprile. La Freccia Vallone è la corsa intermedia del Trittico delle Ardenne che comprende l’Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. Quest’ultima si correrà domenica 25 aprile. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che ha cambiato in queste poche settimane di nuovo il suo programma di corse, sarà presente anche alla Liegi. Non sarà invece ai nastri di partenza del Giro d’Italia. Al momento non si conosco i programmi futuri del corridore dopo la sua partecipazione alla Liegi.

Fabio Aru è pronto per la Freccia Vallone. Le parole del corridore

Fabio Aru domani correrà la Freccia Vallone. L’entusiasmo al corridore non manca per continuare a cercare la perfezione nella forma fisica per conquistare qualche nuovo obiettivo stagionale. Sulla Freccia Vallone, come riportato dal sito centrotrentuno.com, si è così espresso: “Sono entusiasta di correre la Freccia Vallone, è la prima volta che corro questa gara con grande storia e tradizione. Non vedo l’ora di fare questa esperienza in questa gara con la Qhubeka. Con Sergio e Simon che hanno più esperienza in questa gara cercheremo di fare una buona strategia per portare a casa un buon risultato”.