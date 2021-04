Fabio Aru non sarà al Giro. Le parole del corridore

Fabio Aru non sarà al Giro d’Italia in programma tra qualche settimana, nel mese di maggio. Ai canali ufficiali della sua squadra Qhubeka-Assos, ha dichiarato: “Ho fatto 23 giorni di gara, questa davvero una bella squadra e mi godo ogni momento che trascorro con i miei compagni di squadra e tutto lo staff. Le sensazioni sono davvero, davvero buone. Questa davvero una famiglia. La mia stagione è iniziata al Tour de la Provence, poi Haut Var, Royal Bernard Drôme Classic, Parigi-Nizza e Paesi Baschi: le mie prossime gare saranno Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi”.

Fabio Aru non sarà al Giro d’Italia, le dichiarazioni

Fabio Aru non prenderà il via alla prossima edizione del Giro d’Italia. Al riguardo ha affermato: ““Quest’anno non era nei miei programmi, quindi non vedo l’ora di guardare questa bellissima gara e ovviamente di supportare i miei compagni di squadra ASSOS del Team Qhubeka”.

Sulla sua condizione fisica invece, ha chiosato: “Non sono ancora al 100% ma sto ancora progredendo e per questo sono davvero felice. Sono davvero contento della nostra strategia perché la stiamo definendo gara per gara, valutando come sto progredendo e poi stabilendo insieme gli obiettivi. Nei Paesi Baschi avevo 20 corridori top riders davanti a me ma so che sto ancora progredendo e per questo sono felice; il corpo sta migliorando gara dopo gara e per questo sto sorridendo sulla moto e godendomi ogni momento”.