Fabio Aru parla della sua condizione alle porte della Liegi: “Mentalmente sono sereno e molto contento”

Fabio Aru parla della sua condizione mentale quando manca un giorno alla partenza della Liegi-Bastogne-Liegi che lo vedrà ai nastri di partenza domani, domenica 25 aprile. Al riguardo, in un’intervista rilasciata a Bici.Pro ha affermato: “Ho perso veramente tanta continuità in questi anni e quindi c’è da lavorare e da correre, da far fatica sulla bici ed è quello che sto facendo. Mentalmente sono sereno e molto contento. Mi sto divertendo e questa è una cosa importante”. Non è mancato nemmeno un riferimento ai prossimi impegni stagionali, sui quali ha mantenuto il massimo riserbo: “Dopo domenica farò un piccolo periodo di riposo per poi preparare appunto la seconda parte, l’estate”.

Fabio Aru parla della sua condizione

Sul suo percorso ciclistico affrontato fino a questo momento ha inoltre specificato: “Finirò alla Liegi con 25 gare da inizio stagione più qualcuna di ciclocross. È un bel un bel blocco di lavoro, però era quello di cui avevo bisogno. Ho ancora tanti atleti davanti, ma non sono neanche lontanissimo dai primi. Ai Paesi Baschi, ad esempio, avevo 20 corridori davanti a me, tutti top rider, ma so che sto progredendo, il corpo sta migliorando gara dopo gara”.

Non resta che seguire la Liegi-Bastogne-Liegi per comprendere come terminerà la prestazione di Fabio Aru nell’ultima del Trittico delle Ardenne.