Futuro Peter Sagan, nuove indiscrezioni sul corridore

Peter Sagan pare avere un futuro lontano dall’attuale squadra Bora-Hansgrohe. Secondo indiscrezioni ripotare dal quotidiano l’Equipe, l’addio dello slovacco è ormai una certezza. Si vocifera infatti, che il corridore slovacco l’anno prossimo potrebbe correre con la Deceuninck-Quick Step. Sembrano ormai tesi i rapporti tra il corridore e Ralph Denk, il numero uno della Bora-Hansgrohe. I due tramite varie interviste, non se le sono mandate a dire.

Per formalizzare però un eventuale passaggio da una squadra all’altra sarà necessario attendere l’arrivo dell’estate, quando sarà legale formalizzare i passaggi da un team all’altro.

Futuro Peter Sagan, le novità

Una fonte dell’Equipe spiega i benefici di un cambio di squadra del corridore slovacco: “Tutti ne uscirebbero vincenti. Peter, perché è la sola squadra che possa permettergli di vincere ancora e Lefevere perché Peter è colui che può aiutare la squadra a vincere con altri corridori, come successo al Giro delle Fiandre con Kasper Asgree”.

Lo stesso Patrick Lefevere in riferimento all’eventuale acquisto di Peter Sagan in squadra ha ammesso l’interesse chiosando: “Alle mie condizioni”. Quale sarà il destino del corridore slovacco? Non resta quindi che attendere ancora qualche mese, (l’arrivo dell’estate) per scoprire quale nuova maglia andrà ad indossare il corridore slovacco Peter Sagan.