Le sensazioni di Alaphilippe al termine della Liegi

Le sensazioni di Alaphilippe sono buone al termine della Liegi, nonostante la corsa non si sia conclusa con la sua vittoria. Infatti, la vittoria è andata a Pogacar dopo una volata in finale che li ha visti entrambi protagonisti. Il corridore ha espresso le sue sensazioni in una breve intervista rilasciato a cyclingpro, sottolineando quanto segue: “Le sensazioni sono comunque buone, salire sul podio della Liegi è sempre un momento speciale. Penso di aver fatto una buona corsa, anche la squadra ha fatto un gran lavoro e li ringrazio per avermi sostenuto così per tutto il giorno. Nel finale poi sono le gambe che hanno fatto la differenza, siamo usciti di forza e ho cercato di fare il massimo per fare la mia volata. Non penso di aver fatto alcun errore. Pogacar l’ha gestito alle perfezione, con un tempismo perfetto. Non ho alcun rimpianto”.

Le sensazioni di Alaphilippe, vincitore della Freccia Vallone e secondo alla Liegi

Alaphilippe è stato beffato negli ultimi venti metri da Pogacar che si è insediato in una volata che l’ha portato al trionfo in una Liegi-Bastogne-Liegi che ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati di questo sport. Nonostante non sia arrivato il trionfo, la prestazione di Alaphilippe è stata ottima, così come la sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni ciclistici. Il corridore ricordiamo che ha vinto la Freccia Vallone che si è corsa lo scorso mercoledì.