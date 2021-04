Nibali operato al polso. L’aggiornamento

Nibali operato al polso in queste prime ore del pomeriggio. L’intervento di osteosintesi è perfettamente riuscito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’operazione si è resa necessaria per ridurre la frattura al radio del polso destro. Lo Squalo dello Stretto ha subito l’intervento in una clinica a Lugano durante il quale gli è stata anche applicata una placca con viti metalliche. Il decorso operatorio è durato circa un’ora e dovrà osservare un periodo di riposo prima del ritorno agli allenamenti.

Nibali operato. La riabilitazione

Nibali dopo la caduta durante l’allenamento di ieri mattina, ha riportato una frattura al polso per cui si è reso necessario l’intervento chirurgico. Dopo l’intervento, perfettamente riuscito come precisato dinanzi, Nibali dovrà osservare qualche giorno di riposo per poi poter riprendere in maniera graduale gli allenamenti. Il desiderio più grande del corridore siciliano è quello di riuscire a recuperare nel più breve tempo possibile per poter essere ai nastri di partenza al Giro d’Italia nella prima settimana di maggio. La corsa rosa e le Olimpiadi di Tokyo sono per lo Squalo dello Stretto i due obiettivi fondamentali di questa stagione ciclistica.

Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione al campione siciliano, nella speranza di rivederlo presto su strada, in sella alla sua bicicletta.