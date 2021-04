Nibali prepara il Tour of the Alps. Le dichiarazioni

Nibali prepara il Tour of the Alps, appuntamento ciclistico in programma dal 19 al 23 aprile. Per lo Squalo dello Stretto sarà un appuntamento chiave anche in vista della Liegi-Bastogne-Liegi che si correrà la settimana successiva.

Sul Tour of the Alps, come riportato dal sito cyclingpro, ha dichiarato: “Il Tour of the Alps e prima ancora il Giro del Trentino è sempre stato un appuntamento chiave della mia primavera. Il TotA è una di quelle brevi corse a tappe disegnate perfettamente per esaltare le caratteristiche dei corridori da grandi giri. Ogni anno la startlist è di alto livello: si tratta di un vero confronto in salita a poche settimane dal Giro d’Italia. Una gara importantissima per capire il livello di forma, e che può dare, in caso di buoni risultati, anche una spinta morale fondamentale per affrontare due appuntamenti prestigiosi come la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro”.

Nibali ha affrontato anche il tema del ricambio generazionale. Al riguardo ha sottolineato: “Il ricambio generazionale è qualcosa di ciclico ma quella passata è stata una stagione anomala sotto molti punti di vista. Credo che in condizioni normali, l’esperienza accumulata in tanti anni possa ancora avere un peso e un valore importante nella gestione di una corsa. I giovani hanno maggiore freschezza ed esplosività, ma noi siamo in grado di gestire meglio la pressione del risultato e conosciamo perfettamente il nostro fisico. Il confronto tra diverse generazioni è qualcosa che spinge tutti a tirare fuori il meglio: sarà un bel confronto anche al Tour of the Alps”.