Vincenzo Nibali al Giro d’Italia: partecipazione possibile?

Vincenzo Nibali e Giro d’Italia: la riabilitazione prosegue. Dopo il duro infortunio dello scorso 14 aprile, che gli ha causato la frattura del radio destro, lo Squalo dello Stretto è già in sella. Sicuramente le settimane perse a causa dell’infortunio, potrebbero impattare sulla sua performance durante le varie tappe. Ma il ciclista è uno che non molla mai e potrebbe regalarci piacevoli sorprese, magari vincendo, contro ogni pronostico, la competizione.

Vincenzo Nibali al Giro d’Italia: gli allenamenti proseguono

Lo Squalo dello Stretto, proprio qualche giorno fa, ha ricevuto l’ok dei medici per tornare su strada. Come testimoniato dal suo ultimo post su Instagram la prima fase del recupero è andata bene. Gli addetti ai lavori, dopo la visita di controllo, hanno consentito al ciclista di riprendere in mano la sua fedele compagna di vita, per ricominciare la preparazione in vista della manifestazione. Vincenzo Nibali non ha perso tempo e, per essere pronto al prossimo evento ciclistico, ha iniziato ad allenarsi in alta quota a Livigno, a Passo del Foscagno. In questo periodo, il messinese è attivo sui social ed attento ad informare i fan sui suoi progressi. Una ripartenza lampo consentita, come comunicato dalla Trek-Segafredo, da uno speciale tutore al carbonio fatto ad hoc per lui.