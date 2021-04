Vincenzo Nibali: come sta il campione?

Vincenzo Nibali ha dato alcuni aggiornamenti sulla propria condizione. Il campione messinese, lo scorso 14 aprile, ha subito un infortunio che gli ha causato la rottura del radio destro. Il ciclista è stato operato e recentemente, come testimoniato da una delle ultime foto pubblicate su Instagram, ha ripreso in mano la bici per ricominciare la riabilitazione. Ancora la sua presenza al prossimo Giro d’Italia non è stata confermata. Tutto dipenderà dal recupero.

Vincenzo Nibali su Instagram: “La prima fase di riabilitazione non è stata semplice”

Lo Squalo dello Stretto, con un videomessaggio pubblicato sul noto social network, ha aggiornato i tifosi sulla sua salute. Ha detto che: “La prima fase della riabilitazione non è stata veramente semplice. Ho tralasciato la parte della bici ed ho pensato quasi subito a muovere la mano. Il dolore c’è, ma la determinazione di andare avanti, il pensiero del Giro d’Italia è più forte di qualsiasi altra cosa“.

Il ciclista: “Al termine di questo piccolo training camp saprò…”

Nibali poi continua: “Se potrò partecipare al prossimo Giro lo saprò solo al termine di questo piccolo training camp che ho fatto da solo con la mia famiglia. Farò una visita di controllo, una radiografia e un’attenta valutazione con i medici per poi decidere se sarà giusto proseguire per una corsa così importante come il Giro oppure rimandare l’appuntamento. Io spero di no. Incrociamo le dita. Ce la mettiamo tutta e speriamo“.