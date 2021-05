Fabio Aru tornerà a correre entro fine mese. Le dichiarazioni

Fabio Aru tornerà a correre entro fine mese. Ad annunciarlo è lo stesso corridore intervenendo a Scatto e Controscatto su Bike Channel. Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha però svelato a quale corsa parteciperà vista la politica adottata dal team Qhubeka Assos per quel che riguarda la comunicazione della partecipazione alle corse. Sarà infatti a pochi giorni dalla corsa un fan a comunicarlo tramite il canale social.

Fabio Aru tornerà a correre. Le dichiarazioni

Queste le parole di Fabio Aru: “Dal 6 maggio sono al Teide in ritiro e rimarrò fino al 24 maggio. Vado molto spesso in altura in Italia, ma purtroppo il tempo non è stato molto clemente ultimamente e da qui la decisione di andare un po’ a caldo per non perdere niente. Rientro? Non posso dire niente, il programma lo so da inizio anno; la squadra fa annunciare la formazione uno-due giorni prima quindi ci viene chiesto di non parlare dei programmi futuri. Tra poco tornerò a correre, entro la fine del mese correrò nuovamente. Sono qua per prepararmi ed essere pronto per le prossime gare”.

Probabilmente la gara in oggetto del rientro del corridore sarà il Giro del Delfinato in programma a partire dal prossimo 30 maggio.