Davide Cassani ha scelto i cinque uomini di Tokyo

Davide Cassani ha scelto gli uomini che partiranno per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Al momento sicuri del posto ci sono Damiano Caruso e Gianni Moscon. Nella conferenza stampa presso la sede del Coni a Milano ha ufficializzato i nomi dei convocati. Alla conferenza erano presenti anche il nuovo presidente federale Cordiano Dagnoni, il team manager Roberto Amadio e gli altri tecnici delle Nazionali, Marco Villa, Edoardo Salvoldi, Mirko Celestino, Tommaso Lupi, Mario Valentini e Daniele Pontoni.

Davide Cassani, ecco gli uomini di Tokyo

Davide Cassani ha scelto i cinque uomini per le Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. A perdere al ballottaggio è quindi il corridore Davide Formolo. Il ct della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani ha cambiato idea convocando così lo Squalo dello Stretto, dopo le buone prestazioni ottenute dal messinese in queste prime tappe del Tour de France. Ora il nodo si è finalmente sciolto e Vincenzo Nibali potrà provare a conquistare il tanto atteso e mancato oro olimpico perso a causa di una caduta nella scorsa edizione. Non resta quindi che godersi le Olimpiadi di Tokyo 2020 che andranno in scena a partire dal 23 luglio.