Dove vedere Giro di Slovenia 2021, orario, diretta tv e streaming

Ecco dove vedere Giro di Slovenia 2021. Tutte le info sulla competizione che si sta prendendo il panorama ciclistico internazionale.

Dopo la fine del Giro d’Italia 2021, vinto da Bernal, e l’annuncio del via al Giro d’Italia donne, tra pochi giorni inizierà il Giro di Slovenia 2021. La corsa ciclistica del Giro di Slovenia ha anche consolidato il suo riconoscimento in ambito internazionale poiché ha già ospitato molti ciclisti e squadre di livello mondiale. Nel corso della sua ricca storia, la corsa si è sviluppata in un progetto sportivo unico che collega l’intera Slovenia con tappe di percorso variegate, attrae molti spettatori lungo la strada e sugli schermi e come tale rappresenta un’eccellente promozione della Slovenia come destinazione turistica esclusiva.

Ci saranno 20 squadra a partecipare all’evento che si terrà tra il 9 e il 13 Giugno con 5 gare in giro per il paese. La corsa è classificata 2.1 dall’UCI e avrà un parterre di altissimo livello, grazie soprattutto alla presenza del vincitore del Tour de France 2020 Tadej Pogacar. Il famoso ciclista è pronto a condurre la UAE Team Emirates campione uscente grazie a Diego Ulissi nel 2019. Altre tre le formazioni WorldTour al via di una corsa in forte crescita assieme a tutto il movimento nazionale. A completare il gruppo saranno invece otto squadre professional, tra cui Androni – Sidermec e Bardiani CSF Faizanè, sette continental e una selezione nazionale locale.

Dove vedere Giro di Slovenia 2021, canale tv

Ecco dove vedere Giro di Slovenia 2021. Come già qualche anno fa, anche quest’anno la diretta televisiva della gara si svolgerà sulla rete televisiva sportiva Eurosport a livello globale. Tra il 9 e il 13 giugno 2021 milioni di spettatori potranno seguire i ciclisti professionisti che macinano chilometri attraverso la verde Slovenia, affrontano salite e discese e pianure, e allo stesso tempo potranno ammirare gli eccezionali scatti in elicottero di panorami mozzafiato.

Le tappe giorno per giorno per la Slovenia:

1ª 9 giugno Ptuj > Rogaška Slatina 151,5 km

2ª 10 giugno Žalec > Celje 147 km

3ª 11 giugno Brežice > Krško 165,8 km

4ª 12 giugno Aidussina > Nova Gorica 164,1 km

5ª 13 giugno Lubiana > Nove Mesto 175,3 km

La startlist del Giro

UAE TEAM EMIRATES

1 ULISSI Diego

2 LAENGEN Vegard Stake

3 MAJKA Rafał

4 MARCATO Marco

5 POGAČAR Tadej

6 POLANC Jan

7 TRENTIN Matteo

TEAM BIKEEXCHANGE

11 BEWLEY Sam

12 EDMONDSON Alex

13 GROVES Kaden

14 KONYCHEV Alexander

16 SMITH Dion

17 ZEITS Andrey

ASTANA – PREMIER TECH

21 FELLINE Fabio

22 IZAGIRRE Gorka

23 MARTINELLI Davide

24 PRONSKIY Vadim

25 ROMO Javier

26 SOBRERO Matteo

27 VLASOV Aleksandr

BAHRAIN – VICTORIOUS

31 BAUHAUS Phil

32 FENG Chun Kai

33 HAUSSLER Heinrich

34 MILAN Jonathan

35 MOHORIČ Matej

36 SIEBERG Marcel

37 TRATNIK Jan

BARDIANI CSF FAIZANE’

41 BATTAGLIN Enrico

42 CARBONI Giovanni

43 COVILI Luca

44 GAROSIO Andrea

45 MONACO Alessandro

46 VISCONTI Giovanni

47 ZANONCELLO Enrico

ANDRONI – SIDERMEC

51 BAIS Mattia

52 BISOLTI Alessandro

53 CHIRICO Luca

54 JERMAN Žiga

55 MALUCELLI Matteo

56 MUÑOZ Daniel

57 VIGO Martí

UNO-X PRO CYCLING

61 ANDERSEN Idar

62 HOELGAARD Daniel

63 HOELGAARD Markus

64 HVIDEBERG Jonas Iversby

65 JOHANSEN Julius

66 TRÆEN Torstein

67 SLEEN Torjus

EQUIPO KERN PHARMA

71 ADRIÀ Roger

72 ARAIZ Sergio

73 BERRADE Urko

74 LOPEZ Diego

75 NOVIKOV Savva

76 VAN DER TUUK Danny

77 SANZ Enrique

GAZPROM – RUSVELO

81 CHERNETSKI Sergei

82 KOCHETKOV Pavel

83 KREUZIGER Roman

84 KUZNETSOV Viacheslav

85 NYCH Artem

86 STRAKHOV Dmitry

CAJA RURAL – RGA

91 ABERASTURI Jon

92 BAGÜES Aritz

93 CEPEDA Jefferson Alveiro

94 IRISARRI Jon

95 LASTRA Jonathan

96 MARTÍN Sergio Roman

97 OSORIO Alejandro

EUSKALTEL EUSKADI

101 ALONSO Mikel

102 ANGULO Antonio

103 ARANBURU Jokin

104 GOIKOETXEA Peio

105 IRIZAR Julen

106 SOTO Antonio Jesús

107 ZHYHUNOU Dzmitry

BINGOAL PAUWELS SAUCE WB

111 ANIOŁKOWSKI Stanisław

112 HUYS Laurens

113 MERTZ Rémy

114 PAASSCHENS Mathijs

115 PEYSKENS Dimitri

116 WIRTGEN Luc

CANYON DHB SUNGOD

121 TOWNSEND Rory

122 STEDMAN Maximilian

123 BOSTOCK Matthew

124 SCOTT Jacob

125 CHRISTENSEN Ryan

126 TULETT Daniel

127 MEIN Thomas

ADRIA MOBIL

131 HOČEVAR Kristjan

132 GLIVAR Gal

133 PER David

134 HORVAT Žiga

135 KATRAŠNIK Gašper

136 JARC Aljaž

137 OMRZEL Aljaž

LJUBLJANA GUSTO SANTIC

141 BARNHILL Zac

142 FINKŠT Tilen

143 HOPKINS Dylan

144 HRIBAR Jernej

145 PEČNIK Teo

146 POTOČKI Viktor

147 SKOK Anže

DUKLA BANSKA BYSTRICA

151 BELLAN Juraj

152 TYBOR Patrik

153 CULLY Ján Andrej

154 KUBIŠ Lukáš

155 FOLTAN Adam

156 ČANECKÝ Marek

157 HARING Martin

COLOQUICK

161 ANDERSEN Kasper

162 LEVY William Blume

163 ANDERSEN Mads

164 MUFF Frederik

165 FREDERIKSEN Oliver Wulff

166 AASKOV PALLESEN Jeppe

MAZOWSZE SERCE POLSKI

171 BANASZEK Alan

172 BERNAS Paweł

173 BOGUSLAWSKI Marceli

174 BROŻYNA Piotr

175 KACZMAREK Jakub

176 RÄIM Mihkel

177 STACHOWIAK Adam

RIBBLE PRO CYCLING

181 BIGHAM Daniel

182 GIBSON Matthew

183 KYFFIN Zeb

184 PAGE Charles

185 SHAW James

186 WILSON Simon

187 LEWIS Gruffudd

SLOVENIA

191 LAVRIČ Martin

192 PRIMOŽIČ Jaka

193 ČEMAŽAR Nik

194 REPŠE Uroš

195 BRAJKOVIČ Janez

196 PAVLIČ Marko

197 KOREN Kristijan