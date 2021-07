Fabio Aru: “Volevo vincere”. Il corridore ci riproverà nella terza tappa del Sibiu Tour

Fabio Aru: “Volevo vincere”, queste le sue dichiarazioni, quando nella giornata di ieri ha sfiorato la vittoria della seconda frazione del Sibiu Tour. Al riguardo il corridore ha sottolineato: “Proverò a fare del mio meglio. Faccio le congratulazioni ad Aleotti ma domani (in riferimento ad oggi) sarà un altro giorno e combatterò per vincere”. Sembra quindi esser tornato il sereno sul volto del corridore dopo lo sconforto per aver dovuto rinunciare al Tour de France vista la forma fisica.

Fabio Aru: “Volevo vincere”, le dichiarazioni del Cavaliere dei Quattro Mori

Fabio Aru ha poi analizzato bene la frazione corsa ieri. Come riportato da Oasport, il corridore ha spiegato: “Sono un po’ deluso del risultato. Ho provato ad attaccare credo una ventina di volte dall’inizio della salita. Volevo davvero vincere questa tappa. Alla fine sono arrivato secondo e sono un po’ deluso anche se è un buon risultato per la squadra. Devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra. È stata una ottima corsa, è la mia prima volta qui in Romania”. Non resta quindi che continuare a seguire le tappe di questa mini corsa, per scoprire se il corridore della Qhubeka Assos, Fabio Aru riuscirà a salire sul gradino più alto del podio.