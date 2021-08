Fabio Aru racconta le sensazioni dopo la 15esima tappa della Vuelta

Fabio Aru racconta le sensazioni dopo la 15esima frazione della Vuelta di Spagna disputata nella giornata di ieri. Al riguardo attraverso i canali della sua squadra, la Qhubeka-Assos ha commentato: “Il mio attacco non era previsto, perché negli ultimi giorni sono rimasto senza forze nelle gambe. Oggi alla prima salita mi sentivo meglio e ci ho provato, ma dopo due ore e mezza ero di nuovo vuoto”.

Fabio Aru racconta le sensazioni della Vuelta dopo la disputa della 15esima tappa



Il Cavaliere dei Quattro Mori si trova attardato più di un’ora dalla maglia rossa, ma nonostante le difficoltà e i problemi di salute, il corridore sta mantenendo un buon ritmo in queste tre settimane di corsa. Al riguardo ha proseguito: “Comunque è un buon segno per la prossima settimana, il mio corpo ha bisogno di qualche giorno in più per essere al 100%. Da mercoledì a sabato ci sono alcune tappe davvero dure, quindi speriamo di migliorare sempre di più”.

Mancano ancora poche tappe alla conclusione e per Aru sarà l’ora di appendere la bicicletta al chiodo, come da lui dichiarato alcune settimane fa. La Vuelta di Spagna infatti, sarà l’ultima corsa del corridore sardo prima del suo ritiro dal ciclismo professionistico.