Fabio Aru riparla della sua decisione di ritirarsi. Le rivelazioni

Fabio Aru riparla della sua decisione di ritirarsi dal ciclismo professionistico al termine della Vuelta di Spagna a cui sta partecipando. La sua decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle scorse settimane. Infatti, nonostante le difficoltà in questa nuova stagione, non si pensava che il corridore potesse arrivare a queste decisione importante per la sua carriera.

In un’intervista rilasciata all’Unione Sarda ha affermato: “Chiudere così, quando ti senti bene e sei a un buon livello ha un sapore diverso. La mia è una decisione ponderata e sento che sia arrivato il momento. La mia squadra mi aveva chiesto di prolungare, già nelle scorse settimane. Sono abbastanza contenti di me sia come rendimento che come persone, che è ciò che conta. Ma sono contento e convinto della mia scelta”.

Fabio Aru si ritirerà al termine della Vuelta di Spagna. Sulla corsa in atto ha fatto il punto sottolineando: “Ho avuto un po’ di malessere nell’ultima tappa, forse a causa del caldo, sono stato male dopo l’arrivo e penso di aver salvato la giornata per come stavo. Sono concentrato per trovare una giornata come si deve. Caruso potrebbe essere di ispirazione, ora sono indietro e magari più libero di muovermi”.