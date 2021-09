Moscon saluta l’Ineos e raggiunge Nibali all’Astana

Moscon saluta l’Ineos e firma un nuovo contratto con il team Astana. Dopo sei stagioni, il corridore quindi si lega contrattualmente al team di Vinokourov e Giuseppe Martinelli. Qui ritroverà l’azzurro Vincenzo Nibali che ha annunciato proprio la scorsa settimana il suo passaggio dalla Trek-Segafredo al team kazako.

Moscon saluta l’Ineos. Le dichiarazioni

Gianni Moscon si è lasciato andare all’esternazione delle considerazioni in merito alla sua carriera. Al riguardo, il corridore ha affermato: “Dopo sei anni trascorsi in una sola squadra compirò un passo importante nella mia carriera. Penso che questa sia per me una sorta di sfida, una motivazione per continuare a crescere e una nuova esperienza che sono sicuro avrà successo. Negli anni sono riuscito ad accumulare molta esperienza, e ora vorrei sfruttarla al meglio in una nuova formazione, in un nuovo ambiente.

Moscon ha infine aggiunto: “Nella mia prima stagione all’Astana, spero di essere il più utile possibile alla squadra e, naturalmente, mi impegnerò per ottenere alcuni successi personali. Spero di potermi mettere in mostra fin da subito. Insieme alla nuova squadra, al direttore generale Vinokurov, agli allenatori e ai direttori sportivi, dobbiamo ancora discutere e fare progetti per la nuova stagione. Ci sono molte gare importanti in calendario”.