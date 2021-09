Qhubeka-NextHash futuro a rischio per cause finanziarie. I corridori liberi di cercare altrove

La Qhubeka-NextHash è fortemente a rischio per la sopravvivenza nella prossima stagione. Sarebbero infatti sorti nuovi problemi finanziari per il team sudafricano che non riesce a pagare da alcuni mesi lo stipendio ai propri corridori. La stessa squadra ha comunicato ai suoi corridori di ritenersi liberi di cercare altrove per il 2022.

Qhubeka-NextHash, il futuro è a rischio. La comunicazione

Continua la crisi finanziaria del team sudafricano. La Qhubeka-NextHash infatti, come riportato da Cyclingnews ha affermato al riguardo della sua situazione finanziaria: “Il team Qhubeka NextHash è pienamente impegnato a garantire il proprio futuro. Continua a lavorare molto duramente per farlo, sia con i nostri partner attuali che con quelli potenziali futuri. Come richiesto dall’UCI e dal CPA, abbiamo informato il team della nostra posizione attuale che li vede ora in grado di cercare opportunità altrove se desiderano perseguirle. Come team WorldTour dell’Africa, continueremo a lottare per assicurarci di essere in grado di continuare la nostra missione di cambiare la vita attraverso le biciclette correndo le gare più importanti di questo sport e che ci ha visto finanziare oltre 30.000 biciclette in Africa”.

Come si evolverà la situazione finanziaria del team Qhubeka? Non resta che attendere lo scorrere inesorabile del tempo per scoprirlo.