Qhubeka, futuro incerto, ma c’è un barlume di speranza. La situazione

Qhubeka, il futuro della squadra è sempre molto incerto. Ci sono ancora 15 giorni a disposizione, poi scadranno i termini per il rinnovo delle licenze UCI. La squadra nonostante le difficoltà economiche che non ha nascosto sta cercando comunque una soluzione. Il team manager Doug Ryder non molla e sta cercando di trovare uno sponsor. Sul piatto della bilancia si ipotizzano tre nuovi finanziatori, ma non trapela al momento nessuna notizia ufficiale.

Qhubeka, futuro in bilico. La situazione complicata del team

La situazione economica della Qhubeka è molto complicata. Alcuni sponsor hanno scelto di rimanere come la Mercedez-Benz che continuerà a fornire i veicoli alla squadra, l’Assos che si occuperà dell’abbigliamento e la BMC che fornirà le bici.

Discorso diverso per i corridori. La squadra non può offrire nuovi contratti nè a personale nè a corridori. Per questo motivo Victor Campenaerts ha scelto di andare alla Lotto Soudal, Michael Gogl alla Alpecin-Fenix e Giacomo Nizzolo alla Israel Start-Up Nation, mentre come ormai ben noto da poco più di un mese, Fabio Aru invece, ha scelto la strada del ritiro.

Non resta che attendere il 15 novembre, quando alla scadenza dei termini, la Qhubeka dovrà presentare un fascicolo con garanzie bancarie e non solo.