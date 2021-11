Criterium di Dubai, Ganna e tanti big al via. C’è anche Fabio Aru

Il Criterium di Dubai andrà in scena domani alle 15 (in Italia saranno le ore 12) a Dubai in occasione dell’Expo che si è aperto il 1° ottobre e si chiuderà il 31 marzo 2022.. Si tratta di una corsa caratterizzata da 30 giri di un percorso di 2100m attorno al Padiglione Italia.

Al via ci saranno tanti big, a partire da Egan Bernal, maglia rosa al Giro d’Italia e Filippo Ganna campione olimpionico. Non mancheranno anche Peter Sagan, Elia Viviani, Bouchard, Consonni, Fortunato (vincitore sullo Zoncolan), Hirschi, Battaglin e Zana. Alla manifestazione sarà presente anche Fabio Aru, ritiratosi dal ciclismo professionistico al termine della Vuelta di Spagna, edizione 2021.

Criterium di Dubai, il programma

Il programma del Criterium inizia a partire dalle ore 14.30 locali quando ci sarà la presentazione di tutti atleti che al momento sono circa una trentina. Subito dopo si partirà con la corsa. Ricordiamo che l’evento è organizzato da Rcs Sport con il supporto di MadeinItaly.gov.it, Dubai Sports Council e Expo 2020 Dubai. Infine, il progetto è sostenuto sia dal Ministero dello Sviluppo economico, sia dalla Agenzia Ice, presieduta da Carlo Ferro.

Non resta quindi che attendere la giornata di domani per garantirsi uno spettacolo di alto livello, prima delle meritate vacanze per i vari corridori.