Bernal, le condizioni dello sfortunato corridore: : “La mia corsa più dura”

“La mia corsa più dura”, all’uscita dalla quinta operazione, la seconda alla colonna vertebrale queste sono state le parole di Egan Bernal , le cui condizioni restano serie e prevedono un lunghissimo recupero.

Il corridore della Ineos si era schiantato contro un autobus in sosta a circa 60 Km/h mentre stava allenandosi con la bici da cronometro e riportando tra le altre la frattura di undici costole, del femore, della rotula del ginocchio, dell’odontoide, del metacarpo, di un pollice e di un dente, oltre al collassamento di entrambi i polmoni che hanno richiesto un drenaggio toracico.

Il processo di recupero del campione colombiano Bernal è chiaramente proporzionale alle condizioni dello sfortunato corridore e appare lungo e pieno di insidie.

Bernal. Le condizioni dello sfortunato corridore.

Il quadro preciso della situazione lo rivela lo stesso Bernal attraverso una dichiarazione comparsa sul suo profilo twitter. “Mi sono quasi ucciso, ma sai una cosa? Sono grato a Dio per avermi fatto passare tutto questo – scrive sui social – Questa è la gara più difficile, ma ho un grande gruppo di persone intorno a me. Ieri ho fatto l’ultimo grande interventochirurgico e sembra che tutto sia andato bene. Quindi ora per recuperare e affrontare anche questo… SONO TORNATO!!! Let’s rock”